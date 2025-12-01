Réveillon Nouvel an par le Club danse Country Salle des fêtes saint-simon-de-bordes Saint-Simon-de-Bordes

Réveillon Nouvel an par le Club danse Country

Salle des fêtes saint-simon-de-bordes Rue de la salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Une soirée ouverte à toutes et tous pour danser et passer la nouvelle année bien entourés. Sous forme d’auberge espagnole, la musique sera country et années 80. Apéritif, cotillons, mousseux et café offerts.

Salle des fêtes saint-simon-de-bordes Rue de la salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 73 26 74 valou5479@gmail.com

English :

An evening open to all to dance the New Year away in style. In the form of a Spanish inn, the music will be country and 80s. Complimentary aperitif, sparkling wine and coffee.

German :

Ein Abend, der allen offen steht, um zu tanzen und das neue Jahr gut betreut zu verbringen. In Form einer spanischen Herberge, die Musik wird Country und 80er Jahre sein. Aperitif, Cotillons, Sekt und Kaffee werden angeboten.

Italiano :

Una serata aperta a tutti per ballare il nuovo anno in grande stile. La musica sarà country e anni ’80. Aperitivo, spumante e caffè in omaggio.

Espanol :

Una velada abierta a todos, en la que podrá bailar para despedir el Año Nuevo con estilo. La música será country y de los 80. Aperitivo, vino espumoso y café de cortesía.

