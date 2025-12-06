Réveillon nouvel an Saint-Bonnet-le-Froid
Réveillon nouvel an Saint-Bonnet-le-Froid mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon nouvel an
Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 105 – 105 – 105 EUR
2025-12-31
Cette année, notre Hob’Chef a imaginé un menu de Nouvel An festif et gourmand, parfait pour célébrer la fin d’année dans une ambiance chaleureuse, au cœur de la Haute-Loire
Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83 hob.fdp@evihob.com
English :
This year, our Hob?Chef has imagined a festive and gourmet New Year’s menu, perfect for celebrating the end of the year in a warm atmosphere in the heart of the Haute-Loire region
