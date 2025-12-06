Réveillon nouvel an

Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 105 – 105 – 105 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Cette année, notre Hob’Chef a imaginé un menu de Nouvel An festif et gourmand, parfait pour célébrer la fin d’année dans une ambiance chaleureuse, au cœur de la Haute-Loire

Hob Fort du Pré Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 91 83 hob.fdp@evihob.com

English :

This year, our Hob?Chef has imagined a festive and gourmet New Year’s menu, perfect for celebrating the end of the year in a warm atmosphere in the heart of the Haute-Loire region

L'événement Réveillon nouvel an Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2025-12-04