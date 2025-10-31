REVEILLON PAR L’UNION DES COMMERCANTS BOURBONNECO Bourbonne-les-Bains
REVEILLON PAR L’UNION DES COMMERCANTS BOURBONNECO Bourbonne-les-Bains mercredi 31 décembre 2025.
REVEILLON PAR L’UNION DES COMMERCANTS BOURBONNECO
SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Tout public
Repas dansant avec une coupe pétillante offerte. Animé par DJ C-LN RADIO
Sur réservations .
SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 06 90
