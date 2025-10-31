Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

REVEILLON PAR L’UNION DES COMMERCANTS BOURBONNECO Bourbonne-les-Bains

REVEILLON PAR L'UNION DES COMMERCANTS BOURBONNECO

REVEILLON PAR L’UNION DES COMMERCANTS BOURBONNECO Bourbonne-les-Bains mercredi 31 décembre 2025.

REVEILLON PAR L’UNION DES COMMERCANTS BOURBONNECO

SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Tout public
Repas dansant avec une coupe pétillante offerte. Animé par DJ C-LN RADIO
Sur réservations   .

SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 06 90 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement REVEILLON PAR L’UNION DES COMMERCANTS BOURBONNECO Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne de Bourbonne-les-Bains