Réveillon partagé Le Pays Basque Rue Jean-Marie Lhoste Orthez
Réveillon partagé Le Pays Basque Rue Jean-Marie Lhoste Orthez mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon partagé Le Pays Basque
Rue Jean-Marie Lhoste Restaurant municipal Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Soirée conviviale sous le signe du partage, de l’intergénérationnel, de la mixité, de l’échange et de la bonne ambiance. .
Rue Jean-Marie Lhoste Restaurant municipal Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 67 93 13
English : Réveillon partagé Le Pays Basque
L’événement Réveillon partagé Le Pays Basque Orthez a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Coeur de Béarn