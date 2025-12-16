Réveillon partagé Le Pays Basque Rue Jean-Marie Lhoste Orthez

Réveillon partagé Le Pays Basque

Réveillon partagé Le Pays Basque Rue Jean-Marie Lhoste Orthez mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon partagé Le Pays Basque

Rue Jean-Marie Lhoste Restaurant municipal Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Soirée conviviale sous le signe du partage, de l’intergénérationnel, de la mixité, de l’échange et de la bonne ambiance.   .

Rue Jean-Marie Lhoste Restaurant municipal Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 67 93 13 

English : Réveillon partagé Le Pays Basque

L’événement Réveillon partagé Le Pays Basque Orthez a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Coeur de Béarn