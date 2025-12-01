Réveillon PAS DE CHICHIS

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 18:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon à la Gare…

Jean baskets ou robe à paillettes, une p’tite tranche de jambon ou sa bourriche d’huîtres… le 31 décembre à la Gare, c’est comme vous voulez..

Chacun apporte ce qu’il a envie de partager pour manger. Le bar, lui est ouvert… Pour le reste, on improvise…

Tout est dans le titre… Soirée, pas de chichis!

Bistrot ouvert dès 18h (mais même ça c’est négociable ??) .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com

English : Réveillon PAS DE CHICHIS

L’événement Réveillon PAS DE CHICHIS Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2025-12-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)