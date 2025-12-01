Réveillon PAS DE CHICHIS Aisey-sur-Seine
Réveillon PAS DE CHICHIS Aisey-sur-Seine mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon PAS DE CHICHIS
5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-31 18:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon à la Gare…
Jean baskets ou robe à paillettes, une p’tite tranche de jambon ou sa bourriche d’huîtres… le 31 décembre à la Gare, c’est comme vous voulez..
Chacun apporte ce qu’il a envie de partager pour manger. Le bar, lui est ouvert… Pour le reste, on improvise…
Tout est dans le titre… Soirée, pas de chichis!
Bistrot ouvert dès 18h (mais même ça c’est négociable ??) .
5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com
