Réveillon repas dansant Celles
Réveillon repas dansant Celles mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon repas dansant
Parking Salle des Fêtes Celles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon repas dansant
Réveillon repas dansant .
Parking Salle des Fêtes Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 13 52 18
English : Réveillon repas dansant
New Year’s Eve dinner and dance
German : Réveillon repas dansant
Silvester Tanzmahl
Italiano :
Cena e ballo di Capodanno
Espanol : Réveillon repas dansant
Cena y baile de Nochevieja
L’événement Réveillon repas dansant Celles a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne