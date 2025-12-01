Réveillon Russe Villa Datcha Marseille 10e Arrondissement

Réveillon Russe

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 17h. Villa Datcha 211 rue Pierre Doize Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-12-31 17:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon russe du jour de l’An.

Venez fêter le réveillon au cours d’une soirée alliant musiques, danses et buffet à volonté! .

Villa Datcha 211 rue Pierre Doize Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 31 59 55

Russian New Year’s Eve.

