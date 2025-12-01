REVEILLON Saint-Cézert

REVEILLON Saint-Cézert mercredi 31 décembre 2025.

REVEILLON

SALLE DES FÊTES Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Envie de dire adieu à 2025 en beauté ? Préparez-vous à vivre un réveillon de la Saint-Sylvestre inoubliable à Saint-Cézert !

Le 31 décembre 2025, le Comité des fêtes de Saint-Cézert vous invite à célébrer l’arrivée de 2026 lors d’une soirée exceptionnelle mêlant repas festif et ambiance dansante jusqu’au bout de la nuit. Entre cotillons, bulles de champagne, bonne humeur et piste de danse, tous les ingrédients seront réunis pour un passage en douceur et en musique vers la nouvelle année.

Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, cette soirée promet de réunir toutes les générations dans une ambiance chaleureuse et élégante. C’est l’occasion parfaite de faire la fête localement, sans stress, tout en profitant d’un menu gourmand et d’une animation musicale de qualité. .

SALLE DES FÊTES Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saintcezert.cdf@gmail.com

English :

Fancy bidding farewell to 2025 in style? Get ready for an unforgettable New Year’s Eve in Saint-Cézert!

German :

Haben Sie Lust, sich stilvoll von 2025 zu verabschieden? Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Silvesterabend in Saint-Cézert vor!

Italiano :

Volete salutare il 2025 in grande stile? Preparatevi a un Capodanno indimenticabile a Saint-Cézert!

Espanol :

¿Le apetece despedir 2025 por todo lo alto? Prepárese para una Nochevieja inolvidable en Saint-Cézert

L’événement REVEILLON Saint-Cézert a été mis à jour le 2025-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE