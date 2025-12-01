Réveillon Saint Sylvestre à l’Eclipse Casino de Luc Luc-sur-Mer

Réveillon Saint Sylvestre à l’Eclipse

Casino de Luc 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Votre casino vous propose de fêter le passage à la nouvelle année en notre compagnie dans une ambiance festive et élégante !

Un show exceptionnel le Cabaret Deluxe

Plumes, strass et glamour pour une soirée du Nouvel An dans l’univers d’un cabaret moderne.

Un spectacle éblouissant mêlant humour, élégance et performance, avec la participation d’un transformiste plein de talent, pour accueillir la nouvelle année en beauté.

Et ce n’est pas tout DJ Jo prendra ensuite les commandes pour vous faire danser !

Réservation à l’accueil du casino ou par téléphone au 02.31.97.32.19 .

English : Réveillon Saint Sylvestre à l’Eclipse

Feathers, rhinestones and glamour for a New Year?s Eve party in the world of a modern cabaret. Book in advance

German : Réveillon Saint Sylvestre à l’Eclipse

Federn, Strass und Glamour für eine Silvesterparty in der Welt eines modernen Kabaretts. Auf Reservierung

Italiano :

Piume, strass e glamour per una festa di Capodanno nel mondo di un moderno cabaret. Solo su prenotazione

Espanol :

Plumas, pedrería y glamour para una fiesta de Nochevieja en el mundo de un cabaret moderno. Sólo con reserva previa

