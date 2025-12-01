Réveillon Saint Sylvestre à l’Eclipse Casino de Luc Luc-sur-Mer
Réveillon Saint Sylvestre à l’Eclipse Casino de Luc Luc-sur-Mer mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon Saint Sylvestre à l’Eclipse
Casino de Luc 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Plumes, strass et glamour pour une soirée du Nouvel An dans l’univers d’un cabaret moderne. Sur réservation
Votre casino vous propose de fêter le passage à la nouvelle année en notre compagnie dans une ambiance festive et élégante !
Un show exceptionnel le Cabaret Deluxe
Plumes, strass et glamour pour une soirée du Nouvel An dans l’univers d’un cabaret moderne.
Un spectacle éblouissant mêlant humour, élégance et performance, avec la participation d’un transformiste plein de talent, pour accueillir la nouvelle année en beauté.
Et ce n’est pas tout DJ Jo prendra ensuite les commandes pour vous faire danser !
Réservation à l’accueil du casino ou par téléphone au 02.31.97.32.19 .
Casino de Luc 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 19
English : Réveillon Saint Sylvestre à l’Eclipse
Feathers, rhinestones and glamour for a New Year?s Eve party in the world of a modern cabaret. Book in advance
German : Réveillon Saint Sylvestre à l’Eclipse
Federn, Strass und Glamour für eine Silvesterparty in der Welt eines modernen Kabaretts. Auf Reservierung
Italiano :
Piume, strass e glamour per una festa di Capodanno nel mondo di un moderno cabaret. Solo su prenotazione
Espanol :
Plumas, pedrería y glamour para una fiesta de Nochevieja en el mundo de un cabaret moderno. Sólo con reserva previa
L’événement Réveillon Saint Sylvestre à l’Eclipse Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par Calvados Attractivité