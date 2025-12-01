Réveillon Saint-Sylvestre Beaux
Réveillon Saint-Sylvestre Beaux mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon Saint-Sylvestre
Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Venez réveillonner à la salle polyvalente et terminer l’année en beauté !
.
Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 94 13 23 comiteanimationdebeaux@gmail.com
English :
Come and celebrate New Year’s Eve at the Salle Polyvalente!
German :
Kommen Sie zum Silvesterabend in die Mehrzweckhalle und lassen Sie das Jahr gemütlich ausklingen!
Italiano :
Venite a festeggiare il Capodanno nella sala polivalente e chiudete l’anno in bellezza!
Espanol :
Ven a celebrar la Nochevieja en la sala polivalente y despide el año por todo lo alto
L’événement Réveillon Saint-Sylvestre Beaux a été mis à jour le 2025-10-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire