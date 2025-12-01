Réveillon Saint-Sylvestre

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez réveillonner à la salle polyvalente et terminer l’année en beauté !

Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 94 13 23 comiteanimationdebeaux@gmail.com

English :

Come and celebrate New Year’s Eve at the Salle Polyvalente!

German :

Kommen Sie zum Silvesterabend in die Mehrzweckhalle und lassen Sie das Jahr gemütlich ausklingen!

Italiano :

Venite a festeggiare il Capodanno nella sala polivalente e chiudete l’anno in bellezza!

Espanol :

Ven a celebrar la Nochevieja en la sala polivalente y despide el año por todo lo alto

L’événement Réveillon Saint-Sylvestre Beaux a été mis à jour le 2025-10-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire