Réveillon Saint-Sylvestre Bords Bords

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Auberge Espagnol vos plats de fêtes et vos boissons à partager
L’apéritif, gâteau, les bulles , café, soupe à l’oignon sont offert par le club
La soirée est animée par Christine.
Salle des fêtes Bords 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 07 49 44 christine.comet@nordnet.fr
English :
Auberge Espagnol: your festive dishes and drinks to share
Aperitif, cake, bubbles, coffee and onion soup are provided by the club
The evening is hosted by Christine.
