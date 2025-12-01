Réveillon Saint-Sylvestre Bords Bords

Réveillon Saint-Sylvestre Bords Bords mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon Saint-Sylvestre Bords

Salle des fêtes Bords Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Auberge Espagnol vos plats de fêtes et vos boissons à partager
L’apéritif, gâteau, les bulles , café, soupe à l’oignon sont offert par le club
La soirée est animée par Christine.
Salle des fêtes Bords 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 07 49 44  christine.comet@nordnet.fr

English :

Auberge Espagnol: your festive dishes and drinks to share
Aperitif, cake, bubbles, coffee and onion soup are provided by the club
The evening is hosted by Christine.

