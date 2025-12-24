Réveillon Saint Sylvestre, Salle des fêtes Chavanat
Réveillon Saint Sylvestre
Salle des fêtes Rue du longis Chavanat Creuse
Fête de la Saint Sylvestre
Repas, animations, jeux
Bonne ambiance garantie
40€/personne
15€/enfant moins de 12 ans
Quelques places encore !!
Réservez par téléphone au 07 86 02 03 58 .
Salle des fêtes Rue du longis Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 02 03 58
