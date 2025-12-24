Réveillon Saint Sylvestre, Salle des fêtes Chavanat

Réveillon Saint Sylvestre

Fête de la Saint Sylvestre

Repas, animations, jeux

Bonne ambiance garantie

40€/personne

15€/enfant moins de 12 ans

Quelques places encore !!

Réservez par téléphone au 07 86 02 03 58 .

Salle des fêtes Rue du longis Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 02 03 58

