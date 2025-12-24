Réveillon Saint Sylvestre, Salle des fêtes Chavanat

Réveillon Saint Sylvestre, Salle des fêtes Chavanat mercredi 31 décembre 2025.

Salle des fêtes Rue du longis Chavanat Creuse

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

2025-12-31

Fête de la Saint Sylvestre

Repas, animations, jeux
Bonne ambiance garantie

40€/personne
15€/enfant moins de 12 ans
Quelques places encore !!

Réservez par téléphone au 07 86 02 03 58   .

Salle des fêtes Rue du longis Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 02 03 58 

