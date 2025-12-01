Réveillon Saint-Sylvestre Condé-sur-Vire
2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Rendez-vous le mercredi 31 décembre pour fêter la Saint-Sylvestre à Condé-Sur-Vire !
Réservation au 06 87 62 95 08 ou 02 33 55 81 20.
Salle Condé Espace à partir de 19h30 ! .
2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 87 62 95 08
