Réveillon Saint-Sylvestre

2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Rendez-vous le mercredi 31 décembre pour fêter la Saint-Sylvestre à Condé-Sur-Vire !

Réservation au 06 87 62 95 08 ou 02 33 55 81 20.

Salle Condé Espace à partir de 19h30 ! .

2A Route de Villeneuve Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 87 62 95 08

English : Réveillon Saint-Sylvestre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Réveillon Saint-Sylvestre Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô