Réveillon Saint Sylvestre Hôtel le Splendid Dax
Réveillon Saint Sylvestre Hôtel le Splendid Dax mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon Saint Sylvestre
Hôtel le Splendid Cours de Verdun Dax Landes
Tarif : 155 – 155 – 155 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Dîner en tenue Années folles suivi d’une soirée animée par le quintet Jazz Aliénor. .
Hôtel le Splendid Cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 20 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réveillon Saint Sylvestre
L’événement Réveillon Saint Sylvestre Dax a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Grand Dax