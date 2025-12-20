Réveillon Saint Sylvestre Hôtel le Splendid Dax

Réveillon Saint Sylvestre

Hôtel le Splendid Cours de Verdun Dax Landes

Tarif : 155 – 155 – 155 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Dîner en tenue Années folles suivi d’une soirée animée par le quintet Jazz Aliénor. .

Hôtel le Splendid Cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 20 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réveillon Saint Sylvestre

L’événement Réveillon Saint Sylvestre Dax a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Grand Dax