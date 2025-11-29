Réveillon Saint Sylvestre Casino de Dax Dax

Réveillon Saint Sylvestre Casino de Dax Dax mercredi 31 décembre 2025.

Casino de Dax 8 avenue Milliès Lacroix Dax Landes

Tarif : 125 – 125 – 125 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

2025-12-31

Pour le 31 décembre 2025, le restaurant du Casino de Dax vous propose un menu gourmand dans une ambiance cosy. Animation musicale variétés avec le Duo Happy.
Détails sur www.casino-dax.net.   .

Casino de Dax 8 avenue Milliès Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77  marketing@casino-dax.net

L’événement Réveillon Saint Sylvestre Dax a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Grand Dax