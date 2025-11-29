Réveillon Saint Sylvestre Casino de Dax Dax
Réveillon Saint Sylvestre Casino de Dax Dax mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon Saint Sylvestre
Casino de Dax 8 avenue Milliès Lacroix Dax Landes
Tarif : 125 – 125 – 125 EUR
Pour le 31 décembre 2025, le restaurant du Casino de Dax vous propose un menu gourmand dans une ambiance cosy. Animation musicale variétés avec le Duo Happy.
Détails sur www.casino-dax.net. .
Casino de Dax 8 avenue Milliès Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
