Réveillon Saint-Sylvestre Salle des fêtes Nuaillé-d’Aunis

Réveillon Saint-Sylvestre

Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 81 – 81 – 81 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 21:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez participer au réveillon dansant de la Saint-Sylvestre animé par un D.J ( Alex Animation )

Traiteur pour le repas Restaurant Sainbol à Benon.

Menu adulte et enfant. Sur réservation obligatoire au 06 62 53 08 92

Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 53 08 92 cdf.nuailledaunis@gmail.com

English :

Come and join in the New Year’s Eve dance party with D.J. ( Alex Animation )

Catering Restaurant Sainbol in Benon.

Adult and children’s menu. Reservations essential on 06 62 53 08 92

