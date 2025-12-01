Réveillon Saint-Sylvestre Salle des fêtes Nuaillé-d’Aunis
Réveillon Saint-Sylvestre Salle des fêtes Nuaillé-d'Aunis mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon Saint-Sylvestre
Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 81 – 81 – 81 EUR
Début : 2025-12-31 21:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Venez participer au réveillon dansant de la Saint-Sylvestre animé par un D.J ( Alex Animation )
Traiteur pour le repas Restaurant Sainbol à Benon.
Menu adulte et enfant. Sur réservation obligatoire au 06 62 53 08 92
Salle des fêtes 17 grande Rue Nuaillé-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 53 08 92 cdf.nuailledaunis@gmail.com
English :
Come and join in the New Year’s Eve dance party with D.J. ( Alex Animation )
Catering Restaurant Sainbol in Benon.
Adult and children’s menu. Reservations essential on 06 62 53 08 92
