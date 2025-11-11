Réveillon Saint-Sylvestre Casino Salins-les-Bains
Réveillon Saint-Sylvestre Casino Salins-les-Bains mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon Saint-Sylvestre
Casino 6 Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : 180 – 180 – 190 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
*** COMPLET ***
La revue Sensso Panache vous fera vivre un moment hors du temps, spectacle de music-hall, tableaux de grandes plumes, chant, humour, attraction, c’est un voyage plaisir à vous offrir sans modération.
Formule Vin 180€/PERS. 1 coupe de champagne en apéritif, 1 bouteille de vin blanc pour quatre personnes, 1 bouteille de vin rouge pour quatre personnes, eau et café.
Formule Champagne 190€/PERS. une bouteille de champagne pour deux personnes pour tout le repas, eau et café.
Menu Nouvel An 2025
Mise en bouche
***
Foie gras de canard mi-cuit, pommes caramélisées sur pain d’épices
***
Vol au vent de homard, bisque de crustacés
***
Trou normand glace litchi et Manzana
***
Demi suprême de Chapon, vin Jaune et Truffes
***
Assiette de l’affineur (3 fromages)
***
Dessert ‘’Signature’’ chocolat, praliné, fruits de saison
***
Café Mignardises .
Casino 6 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 05 02 casino.sensso.salins@orange.fr
English : Réveillon Saint-Sylvestre
German : Réveillon Saint-Sylvestre
Italiano :
Espanol :
L’événement Réveillon Saint-Sylvestre Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA