Réveillon Saint-Sylvestre Casino Salins-les-Bains

Casino 6 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

*** COMPLET ***

La revue Sensso Panache vous fera vivre un moment hors du temps, spectacle de music-hall, tableaux de grandes plumes, chant, humour, attraction, c’est un voyage plaisir à vous offrir sans modération.

Formule Vin 180€/PERS. 1 coupe de champagne en apéritif, 1 bouteille de vin blanc pour quatre personnes, 1 bouteille de vin rouge pour quatre personnes, eau et café.

Formule Champagne 190€/PERS. une bouteille de champagne pour deux personnes pour tout le repas, eau et café.

Menu Nouvel An 2025

Mise en bouche

***

Foie gras de canard mi-cuit, pommes caramélisées sur pain d’épices

***

Vol au vent de homard, bisque de crustacés

***

Trou normand glace litchi et Manzana

***

Demi suprême de Chapon, vin Jaune et Truffes

***

Assiette de l’affineur (3 fromages)

***

Dessert ‘’Signature’’ chocolat, praliné, fruits de saison

***

Café Mignardises .

+33 3 84 73 05 02 casino.sensso.salins@orange.fr

