Réveillon Saint-Sylvestre Soirée dansante Mers-les-Bains mercredi 31 décembre 2025.
Rond-Point de Froideville Mers-les-Bains Somme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-12-31 22:00:00
15€ par personne Une coupe offerte pour toute arrivée avant minuit.
Un max de cadeaux à gagner.
Rond-Point de Froideville Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
English :
15? per person A free cup if you arrive before midnight.
Lots of prizes to be won.
Dance party
