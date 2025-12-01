Réveillon sans Frontières Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Réveillon sans Frontières

L’association La Casbah, l’EBE Ô’ser et l’association Morvan Aron Comité Local pour l’Emploi vous invitent à la soirée Réveillon ans frontières Pour un Morvan solidaire à 18h30 à la MJC.

Programme

19h Apéro dansant au rythme de la Côte d’Ivoire avec ChaChap.

20h Repas de fête aux saveurs arméniennes. 22h Bal du Monde avec musiciens d’ici et d’ailleurs.

Avec les musiciens Sébastien Lagrange accordéon (Morvan), Gaël Rutkowski cornemuse (Morvan), Mabouro Diarra Balafon et N’Goni (Burkina Faso) et Abdoulaye Sere Djembé et Doumdoum (Burkina Faso).

Tarif solidaire 17€ avec apéritif et 1 verre par plat inclus. 8€ mois de 12 ans, gratuit pout les moins de 3 ans. Inscription obligatoire. Infos et réservations accueil@oser.tz 03 86 76 21 02 coraline@lacasbah.org 06 31 30 36 28.

Avec le soutien de la Fondation de France, de la ville de Châtillon-en-Bazois, de la région Bourgogne-Franche-Comté, et des radios FDL et Fréquence Morvan. .

