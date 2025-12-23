REVEILLON SOLIDAIRE À PEZENAS Pézenas

REVEILLON SOLIDAIRE À PEZENAS

10 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Tous en piste pour un réveillon solidaire organisé par le lieu ressource de Pézenas

Le Lieu Ressources de Pézenas organise le Réveillon solidaire le 31 décembre 2025 sur le thème Les jours heureux .

Venez passer le cap de l’année avec nous.

Sur inscription auprès du Lieu Ressources Pézenas 04 67 98 02 60 06 72 45 29 25 .

10 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 02 60 association.ressources.pezenas@gmail.com

English :

Pézenas resource center organizes New Year’s Eve party for solidarity

