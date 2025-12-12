Réveillon solidaire Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Réveillon solidaire

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

L’association Ti Liamm organise son quatrième réveillon solidaire.

Une entrée, un plat, salade, fromage et un dessert. Pas d’alcool sauf des bulles aux douze coups de minuit.

Une seule obligation, l’adhésion à l’association qui permettra de participer à tous les ateliers proposés au cours de l’année 2026. L’an passé, le repas a coûté 11 € par personne. .

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 69 56 27 49

