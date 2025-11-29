Réveillon solidaire

Crissé Sarthe

Pour la première année, l’Espace AFAJES organise un réveillon solidaire afin de permettre à tous de terminer l’année avec un moment de joie

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, vous êtes les bienvenus pour partager un temps festif autour d’un repas et d’animations.

Le 18 décembre à partir de 18h

à la salle des fêtes de Crissé

Inscription ouverte aux habitants de la 4CPS auprès de Sophie au 02.43.52.11.50 (avant le 3 décembre).

Une navette est possible sur demande.

18h accueil festif

19h30 diner de Noël

2€ par personne ou 4€ par famille .

Crissé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 11 50

