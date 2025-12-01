Réveillon solidaire CSC du barbezilien Barbezieux-Saint-Hilaire

Réveillon solidaire CSC du barbezilien

Salle des alambics Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-12-22 18:30:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Avec le soutien de la Fondation de France, nous organisons avec nos bénévoles, un réveillon solidaire ❄️



☎️ Renseignements et inscriptions au 07 67 36 40 67 .



Ensemble, créons et partageons les fêtes

.

Salle des alambics Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 05 92 accueil@cscbarbezieux.com

English : Réveillon solidaire

With the support of the Fondation de France, we are organizing a solidarity New Year’s Eve celebration with our volunteers ❄️



☎️ Information and registration at 07 67 36 40 67.



Together, let’s create and share the holidays

