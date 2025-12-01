Réveillon solidaire CSC du barbezilien Barbezieux-Saint-Hilaire
Réveillon solidaire CSC du barbezilien Barbezieux-Saint-Hilaire lundi 22 décembre 2025.
Réveillon solidaire CSC du barbezilien
Salle des alambics Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 18:30:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Avec le soutien de la Fondation de France, nous organisons avec nos bénévoles, un réveillon solidaire ❄️
☎️ Renseignements et inscriptions au 07 67 36 40 67 .
Ensemble, créons et partageons les fêtes
.
Salle des alambics Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 05 92 accueil@cscbarbezieux.com
English : Réveillon solidaire
With the support of the Fondation de France, we are organizing a solidarity New Year’s Eve celebration with our volunteers ❄️
☎️ Information and registration at 07 67 36 40 67.
Together, let’s create and share the holidays
L’événement Réveillon solidaire CSC du barbezilien Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Sud Charente