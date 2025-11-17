Réveillon solidaire Salle Amélie charrière Dax
Réveillon solidaire Salle Amélie charrière Dax vendredi 19 décembre 2025.
Réveillon solidaire
Salle Amélie charrière 98 avenue Francis Planté Dax Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
2025-12-19
Réveillon solidaire proposé par Dax Tremplin avec repas et animation musicale. .
Salle Amélie charrière 98 avenue Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 60 21 37 daxtremplin@gmail.com
L’événement Réveillon solidaire Dax a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Grand Dax