Réveillon Solidaire du BAM Bâtiment à Modeler (B.A.M) Rennes Mercredi 24 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Une soirée festive et solidaire pour le réveillon, au BAM

Venez au réveillon solidaire du Bam pour partager un moment chaleureux et convivial.

Vous pouvez apporter des desserts si vous le souhaitez ! Alcools forts interdits (pour passer un moment sans accrocs). Le réveillon débutera vers 19h mais si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus dès 16h pour participer à la cuisine, à la décoration et à toute l’organisation de ce grand festin. La soirée se déroulera ensuite selon vos envies : jeux, musique, danse… Les places étant limitées pensez à vous inscrire !

Début : 2025-12-24T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-24T23:59:00.000+01:00

Début : 2025-12-24T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-24T23:59:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/batiment-a-modeler-bam/evenements/inscription-reveillon-solidaire-du-bam

Bâtiment à Modeler (B.A.M) 2 rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine