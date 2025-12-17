Réveillon solidaire

Place Clémenceau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Après le succès de l’édition 2024, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) relance son réveillon solidaire en doublant le nombre des convives en l’élargissant cette année aux Oloronais(es) non orienté(e)s par le C.C.A.S et ses partenaires.

La formule est inchangée un repas de fête le 31 décembre, pour les personnes isolées, servi par des élu(e)s et des bénévoles.

Sur inscription. Inscription par ordre d’arrivée, le nombre de places étant limité. .

Place Clémenceau Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réveillon solidaire

L’événement Réveillon solidaire Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn