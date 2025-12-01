Réveillon solidaire Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen

Réveillon solidaire

Nouvel an troisième édition du réveillon solidaire !

Mercredi 31 décembre

De 19h30 à 1h

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) renouvelle l’organisation de cette soirée conviviale pour fêter la nouvelle année, sous la forme d’un repas de réveillon partagé.

Événement ouvert à toutes et tous (entrée gratuite sur inscription préalable obligatoire), chaque convive y apporte ce qu’il ou elle a à partager pour un buffet collectif (entrée, plat, fromage ou dessert) à déguster, en musique, avec l’ensemble des participant·es.

Les boissons seront, quant à elles, proposées par une buvette associative. Les dons au CCAS seront possibles durant la soirée.

Sur inscription uniquement, auprès de l’accueil de la Mairie avant le 30 décembre.

Org. CCAS & Mairie Rostrenen .

