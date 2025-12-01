Réveillon solidaire Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen
Réveillon solidaire Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon solidaire
Impasse Vinogen Ar Feunten Esplanade des Justes parmi les Nations Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Nouvel an troisième édition du réveillon solidaire !
Mercredi 31 décembre
De 19h30 à 1h
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) renouvelle l’organisation de cette soirée conviviale pour fêter la nouvelle année, sous la forme d’un repas de réveillon partagé.
Événement ouvert à toutes et tous (entrée gratuite sur inscription préalable obligatoire), chaque convive y apporte ce qu’il ou elle a à partager pour un buffet collectif (entrée, plat, fromage ou dessert) à déguster, en musique, avec l’ensemble des participant·es.
Les boissons seront, quant à elles, proposées par une buvette associative. Les dons au CCAS seront possibles durant la soirée.
Sur inscription uniquement, auprès de l’accueil de la Mairie avant le 30 décembre.
Org. CCAS & Mairie Rostrenen .
Impasse Vinogen Ar Feunten Esplanade des Justes parmi les Nations Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 57 42 00
