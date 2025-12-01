Réveillon Spectacle Le Vigan

Réveillon Spectacle Le Vigan mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon Spectacle

266 Rue des Chanoines Le Vigan Lot

Tarif : – – 120 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Comme chaque année, l’Espace Culturel Jean Carmet vous propose sa soirée spectacle de la Saint-Sylvestre autour d’un repas « Tout au champagne* » (pour les plus petits, un menu enfant est prévu)

Comme chaque année, l’Espace Culturel Jean Carmet vous propose sa soirée spectacle de la Saint-Sylvestre autour d’un repas « Tout au champagne* » (pour les plus petits, un menu enfant est prévu).

*À consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

266 Rue des Chanoines Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 44 22 02 10 espace.jeancarmet@gmail.com

English :

As every year, the Espace Culturel Jean Carmet invites you to enjoy its New Year’s Eve show with an « all champagne » meal* (for the little ones, a children’s menu is available)

German :

Wie jedes Jahr bietet Ihnen der Espace Culturel Jean Carmet seinen Silvester-Showabend mit einem Essen « Tout au champagne* » an (für die Kleinsten gibt es ein Kindermenü)

Italiano :

Come ogni anno, l’Espace Culturel Jean Carmet organizza uno spettacolo di Capodanno con un pasto « tutto champagne* » (per i più piccoli c’è un menu per bambini)

Espanol :

Como todos los años, el Espace Culturel Jean Carmet organiza un espectáculo de Nochevieja con una comida « todo champán* » (hay menú infantil para los más pequeños)

L’événement Réveillon Spectacle Le Vigan a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Gourdon