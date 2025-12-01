Réveillon St Sylvestre au Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon

Réveillon St Sylvestre au Château de Chazelles

Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Début : 2025-12-31 20:00:00

Le 31 décembre dès 20h, vivez une soirée d’exception dans notre salle de bal

DJ, chanteuse live, menu festif et magie du château jusqu’à minuit

Revêtez vos plus belles tenues et rejoignez nous pour une fin d’année inoubliable

Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 20 66 02

English :

On December 31st from 8pm, enjoy an exceptional evening in our ballroom

DJ, live singer, festive menu and castle magic until midnight

Put on your finest outfits and join us for an unforgettable New Year?s Eve

German :

Erleben Sie am 31. Dezember ab 20 Uhr einen außergewöhnlichen Abend in unserem Ballsaal

DJ, Live-Sängerin, festliches Menü und Schlosszauber bis Mitternacht

Ziehen Sie Ihre schönsten Kleider an und feiern Sie mit uns einen unvergesslichen Jahreswechsel

Italiano :

Il 31 dicembre, a partire dalle 20:00, godetevi una serata eccezionale nella nostra sala da ballo

DJ, cantante dal vivo, menù festivo e la magia del castello fino a mezzanotte

Vestitevi al meglio e unitevi a noi per una fine dell’anno indimenticabile

Espanol :

El 31 de diciembre a partir de las 20:00, disfrute de una velada excepcional en nuestro salón de baile

DJ, cantante en directo, menú festivo y la magia del castillo hasta medianoche

Vístete con tus mejores galas y acompáñanos en un fin de año inolvidable

