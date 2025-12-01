Réveillon St Sylvestre au Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon
Réveillon St Sylvestre au Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon St Sylvestre au Château de Chazelles
Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Le 31 décembre dès 20h, vivez une soirée d’exception dans notre salle de bal
DJ, chanteuse live, menu festif et magie du château jusqu’à minuit
Revêtez vos plus belles tenues et rejoignez nous pour une fin d’année inoubliable
Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 20 66 02
English :
On December 31st from 8pm, enjoy an exceptional evening in our ballroom
DJ, live singer, festive menu and castle magic until midnight
Put on your finest outfits and join us for an unforgettable New Year?s Eve
German :
Erleben Sie am 31. Dezember ab 20 Uhr einen außergewöhnlichen Abend in unserem Ballsaal
DJ, Live-Sängerin, festliches Menü und Schlosszauber bis Mitternacht
Ziehen Sie Ihre schönsten Kleider an und feiern Sie mit uns einen unvergesslichen Jahreswechsel
Italiano :
Il 31 dicembre, a partire dalle 20:00, godetevi una serata eccezionale nella nostra sala da ballo
DJ, cantante dal vivo, menù festivo e la magia del castello fino a mezzanotte
Vestitevi al meglio e unitevi a noi per una fine dell’anno indimenticabile
Espanol :
El 31 de diciembre a partir de las 20:00, disfrute de una velada excepcional en nuestro salón de baile
DJ, cantante en directo, menú festivo y la magia del castillo hasta medianoche
Vístete con tus mejores galas y acompáñanos en un fin de año inolvidable
L’événement Réveillon St Sylvestre au Château de Chazelles Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron