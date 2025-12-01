Réveillon St sylvestre salle des fêtes de Bésignan Bésignan

Réveillon St sylvestre

salle des fêtes de Bésignan 156 Rue de L’Eglise, 26110 Bésignan Bésignan Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée animée par JL Music show

minuit feu d’artifice

English :

Evening entertainment by JL Music show

midnight: fireworks

German :

Abendveranstaltung, die von JL Music show moderiert wird

mitternacht: Feuerwerk

Italiano :

Intrattenimento serale a cura di JL Music show

mezzanotte: fuochi d’artificio

Espanol :

Velada amenizada por JL Music show

medianoche: fuegos artificiales

L’événement Réveillon St sylvestre Bésignan a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale