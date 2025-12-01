Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réveillon St sylvestre salle des fêtes de Bésignan Bésignan

Réveillon St sylvestre salle des fêtes de Bésignan Bésignan mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon St sylvestre

salle des fêtes de Bésignan 156 Rue de L’Eglise, 26110 Bésignan Bésignan Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Soirée animée par JL Music show
minuit feu d’artifice
salle des fêtes de Bésignan 156 Rue de L’Eglise, 26110 Bésignan Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 14 15 62 

English :

Evening entertainment by JL Music show
midnight: fireworks

German :

Abendveranstaltung, die von JL Music show moderiert wird
mitternacht: Feuerwerk

Italiano :

Intrattenimento serale a cura di JL Music show
mezzanotte: fuochi d’artificio

Espanol :

Velada amenizada por JL Music show
medianoche: fuegos artificiales

L’événement Réveillon St sylvestre Bésignan a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale