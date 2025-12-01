Réveillon St sylvestre salle des fêtes de Bésignan Bésignan
mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon St sylvestre
salle des fêtes de Bésignan 156 Rue de L’Eglise, 26110 Bésignan Bésignan Drôme
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Soirée animée par JL Music show
minuit feu d’artifice
salle des fêtes de Bésignan 156 Rue de L’Eglise, 26110 Bésignan Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 14 15 62
English :
Evening entertainment by JL Music show
midnight: fireworks
German :
Abendveranstaltung, die von JL Music show moderiert wird
mitternacht: Feuerwerk
Italiano :
Intrattenimento serale a cura di JL Music show
mezzanotte: fuochi d’artificio
Espanol :
Velada amenizada por JL Music show
medianoche: fuegos artificiales
L’événement Réveillon St sylvestre Bésignan a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale