RÉVEILLON ST SYLVESTRE DÎNER SOIRÉE DISCO & ANNÉES 80 Agde
Rond-Point du Carré d’As Agde Hérault
Tarif : 149 – 149 – 149 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
2025-12-31
Finissez 2025 tout en rythme sur la piste de danse du salon Diane et commencez 2026 sous la boule à facette, avec notre DJ !
Quand la magie des fêtes rencontre l’esprit du jeu, le Casino Barrière devient le théâtre de moments suspendus des instants où le temps s’arrête pour laisser place à la joie, à la complicité et à l’émerveillement.
Un dîner et une sélection de vins vous sont proposés par notre chef
(2 coupes bulles + 3 vins sélectionnés +1/2 eau/personne)
> Mise en bouche
Croustillant de crabe,
Coeur de saumon,
Butternut truffé
> Entrée,
Terrine de fois gras maison, pain d’épices, confit d’oignons et jeunes pousses de roquette
> Plat
Filet mignon de veau basse température sauce morilles
Purée de patates douces, chou fleur braisé, carotte glacée, chou Pak Choi et croustillant de risotto
> Dessert,
La carte de voeux vanille pécan
> Mignardises
Macaron Framboise,
Perle citron,
Sucette Gianduja
Réservation
> A l’accueil du Casino
#REVEILLON
#SAINT SYLVESTRE .
Rond-Point du Carré d’As Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 82 82
English :
End 2025 with a swing on the Diane dance floor, and start 2026 under the disco ball, with our DJ!
German :
Beenden Sie 2025 rhythmisch auf der Tanzfläche in der Diane-Lounge und beginnen Sie 2026 unter der Diskokugel mit unserem DJ!
Italiano :
Finite il 2025 con il botto sulla pista da ballo della Diane lounge e iniziate il 2026 sotto la palla da discoteca, con il nostro DJ!
Espanol :
Termina 2025 con una explosión en la pista de baile del salón Diane y empieza 2026 bajo la bola de discoteca, ¡con nuestro DJ!
