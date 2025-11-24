RÉVEILLON ST SYLVESTRE DÎNER SOIRÉE DISCO & ANNÉES 80 Agde

RÉVEILLON ST SYLVESTRE DÎNER SOIRÉE DISCO & ANNÉES 80

Rond-Point du Carré d’As Agde Hérault

Tarif : 149 – 149 – 149 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Finissez 2025 tout en rythme sur la piste de danse du salon Diane et commencez 2026 sous la boule à facette, avec notre DJ !

Quand la magie des fêtes rencontre l’esprit du jeu, le Casino Barrière devient le théâtre de moments suspendus des instants où le temps s’arrête pour laisser place à la joie, à la complicité et à l’émerveillement.

Sous les lumières scintillantes, finissez 2025 tout en rythme sur la piste de danse du salon Diane et commencez 2026 sous la boule à facette, avec notre DJ !

Un dîner et une sélection de vins vous sont proposés par notre chef

(2 coupes bulles + 3 vins sélectionnés +1/2 eau/personne)

> Mise en bouche

Croustillant de crabe,

Coeur de saumon,

Butternut truffé

> Entrée,

Terrine de fois gras maison, pain d’épices, confit d’oignons et jeunes pousses de roquette

> Plat

Filet mignon de veau basse température sauce morilles

Purée de patates douces, chou fleur braisé, carotte glacée, chou Pak Choi et croustillant de risotto

> Dessert,

La carte de voeux vanille pécan

> Mignardises

Macaron Framboise,

Perle citron,

Sucette Gianduja

Réservation

> A l’accueil du Casino

Rond-Point du Carré d’As Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 82 82

English :

End 2025 with a swing on the Diane dance floor, and start 2026 under the disco ball, with our DJ!

German :

Beenden Sie 2025 rhythmisch auf der Tanzfläche in der Diane-Lounge und beginnen Sie 2026 unter der Diskokugel mit unserem DJ!

Italiano :

Finite il 2025 con il botto sulla pista da ballo della Diane lounge e iniziate il 2026 sotto la palla da discoteca, con il nostro DJ!

Espanol :

Termina 2025 con una explosión en la pista de baile del salón Diane y empieza 2026 bajo la bola de discoteca, ¡con nuestro DJ!

