Réveillon St Sylvestre Tiranges
Réveillon St Sylvestre Tiranges mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon St Sylvestre
Salle polyvalente Tiranges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle des fêtes de Tiranges organisé par le restaurant le tire en joie
Place limitée
.
Salle polyvalente Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 40 70 02
English :
new Year’s Eve at the Tiranges village hall organized by the restaurant le tire en joie
Limited seating
L’événement Réveillon St Sylvestre Tiranges a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron