Réveillon sur le Rooftop The People Le Havre

Réveillon sur le Rooftop

76 Rue Charles Laffitte Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon du 31 sur le rooftop de The People Le Havre

Cette année, oublie les soirées ringardes et monte direct au niveau rooftop.

De 23h à 3h, tu viens, c’est gratuit, et tu repars probablement en 2026 avec des souvenirs flous mais heureux.

Aux platines Fratelli Disco, les deux Havrais qui ont décidé que l’Italo Disco devait revenir plus fort qu’un shot à jeun.

Prépare-toi à voyager entre Pino d’Angiò, Nu Genea, Pellegrino, Mystic Jungle… puis ça partira en Modern Disco façon “je danse même si mes chaussures supplient d’arrêter”.

Le dancefloor ?

Une ambiance burrata crémeuse + basses au pesto tu viens, tu fondes, tu vibres.

La dolce vita, mais revue par quelqu’un qui mettrait du parmesan sur absolument tout.

Le pack comprend

– 1 studio double pour 2 personnes

– 1 brunch le 1er janvier

– La soirée au Rooftop (4 boissons + 1 planche) .

The People 76 Rue Charles Laffitte Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 49 49 lehavre.commercial@thepeoplehostel.com

