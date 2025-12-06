Réveillonne avec le Savoir Partagé Le Savoir-Partagé Salies-de-Béarn

Réveillonne avec le Savoir Partagé

Le Savoir-Partagé 2 avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Le Savoir Partagé vous invite à réveillonner en leur compagnie, en toute simplicité

17h30 décoration de la salle et préparation des bons petits plats et des desserts gourmants.

20h repas festif et animé en attendant les douze coups de minuit.

Inscription au 06 42 11 03 61 . .

Le Savoir-Partagé 2 avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 37 01 lesavoirpartageassociation@gmail.com

