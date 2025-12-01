Réveillons la solidarité ! Salle polyvalente Die
Réveillons la solidarité !
Salle polyvalente 35 boulevard du Ballon Die Drôme
Début : 2025-12-30 08:00:00
fin : 2025-12-30 17:00:00
2025-12-30
Cuisine collective ouverte à toutes les petites mains pour préparer un repas de fête ! Suivi d’une boom bal et de la distribution de cadeaux.
Salle polyvalente 35 boulevard du Ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 57 51
English :
Collective kitchen open to all little hands to prepare a festive meal! Followed by a boom-boom and gift distribution.
