Réveillons la solidarité ! Salle polyvalente Die

Réveillons la solidarité !

Salle polyvalente 35 boulevard du Ballon Die Drôme

Début : 2025-12-30 08:00:00

fin : 2025-12-30 17:00:00

2025-12-30

Cuisine collective ouverte à toutes les petites mains pour préparer un repas de fête ! Suivi d’une boom bal et de la distribution de cadeaux.

Salle polyvalente 35 boulevard du Ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 57 51

English :

Collective kitchen open to all little hands to prepare a festive meal! Followed by a boom-boom and gift distribution.

