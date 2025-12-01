Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réveillons-nous #20 concert Assassin Coutances

1 Rue de la Halle au Blé Coutances Manche

Début : 2025-12-27 19:00:00
fin : 2025-12-27 04:00:00

2025-12-27

Concert du groupe mythique Assassin pour la 20e édition de RÉVEILLONS-NOUS !
Rendez-vous à la Salle Marcel Hélie à Coutances.   .

1 Rue de la Halle au Blé Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 91 91  chaufferdanslanoirceur@gmail.com

