Réveillons-nous #20 concert Assassin Coutances
Réveillons-nous #20 concert Assassin Coutances samedi 27 décembre 2025.
Réveillons-nous #20 concert Assassin
1 Rue de la Halle au Blé Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 19:00:00
fin : 2025-12-27 04:00:00
Date(s) :
2025-12-27
Concert du groupe mythique Assassin pour la 20e édition de RÉVEILLONS-NOUS !
Rendez-vous à la Salle Marcel Hélie à Coutances. .
1 Rue de la Halle au Blé Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 91 91 chaufferdanslanoirceur@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Réveillons-nous #20 concert Assassin Coutances a été mis à jour le 2025-11-12 par Coutances Tourisme