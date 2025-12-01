Réveillons-nous : la Velu.e fait son nouvel an ! Le Hasard Ludique Paris

Un club du nouvel an rythmés par des DJ sets, des

performances live et d’autres surprises… Prépare-toi à plonger dans une

atmosphère vibrante où chaque instant se veut un moment d’ extase et de vie.

Entre les lumières, les corps en mouvement et les émotions

brutes, tu comprendras pourquoi LA fête n’est pas une option… mais une

nécessité.

Visuel par Estelle Rebichon : https://www.instagram.com/stellereb/



Artistes :

Üghett : https://www.instagram.com/ughett_official/

Lokistarfish : https://www.instagram.com/lokistarfish/?hl=fr

Fabisounours : https://www.instagram.com/fabisounours/

Juda La Vidange : https://www.instagram.com/judalavidange/?hl=fr

Arsenika : https://www.instagram.com/arsenik.a/

Edouard LKH : https://www.instagram.com/edouard_lkh/?hl=fr

+ Guest à venir…

Club-cabaret – Nouvel An 2026 : Réveillons-nous : autour de l’idée de la Fête Nécessaire, le Hasard Ludique et la Velu.e t’ouvrent leurs portes pour une soirée clubbing électrisante, où la danse devient une urgence et le plaisir de vivre une évidence.

Le mercredi 31 décembre 2025

de 22h00 à 05h00

payant

De 18 à 30 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-31T23:00:00+01:00

fin : 2026-01-01T06:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-31T22:00:00+02:00_2025-12-31T05:00:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu Le Hasard Ludique et trouvez le meilleur itinéraire

