Réveils des blancs

Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08 06:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

En séjour à Jargeau? Pas d’inquiétude si un vacarme de tous les diables vous réveille le dimanche matin… les habitants de la ville défilent en blanc pour annoncer la venue du Carnaval armés de tambours et casseroles ! Joignez-vous à la foule pour participer au réveil de sa majesté Carnaval…

English : White Awakening

If you are staying in Jargeau, do not worry if a terrible din wakes you up on Sunday morning … it’s only the inhabitants of the city parading in white to announce the arrival of the Carnival, armed with drums and pans! Join the crowd to wake up his Majesty Carnival or just try to go back to sleep

