Réveils musculaires avec Natura Bien Etre centre Natura Bien Etre Brommat

Réveils musculaires ados à partir de 11 ans et adultes

L’espace Natura Bien Etre en Carladez propose des séances de réveil musculaire en extérieur. L’occasion de bénéficier de moments à la fois sportifs et conviviaux durant la fermeture de l’espace Natura, au cours de laquelle les équipes travaillent à la reprise des activités de septembre ! 8 .

centre Natura Bien Etre Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 22 11

English :

Muscle awakenings for teens over 11 and adults

German :

Muskelerweckungen Teenager ab 11 Jahren und Erwachsene

Italiano :

Risvegli muscolari per adolescenti dagli 11 anni in su e adulti

Espanol :

Despertadores musculares para adolescentes a partir de 11 años y adultos

