Révéler la recherche en design Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix

L’Esaat, les équipes de DSAA ont le plaisir de vous inviter à découvrir l’exposition organisée dans le cadre de la France Design Week. au sein de la Qsp galerie.

À travers une sélection de projets de diplômes réalisés par les étudiant.es de la promotion 2025 des mentions espace, graphisme, produit et textile, cette exposition mettra en lumière la richesse, la diversité et l’exigence des démarches créatives portées par la nouvelle génération de designers.

Intitulée « Révéler la recherche en design », elle offre une occasion privilégiée de plonger dans les coulisses de la création, en dévoilant les étapes de recherche, de réflexion et d’expérimentation qui nourrissent chaque projet.

Bureau d’Art et de Recherche | QSP galerie

112 Av. Jean-Lebas, Roubaix

Exposition du 12 au 14 septembre 2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T18:00:00.000+02:00

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord