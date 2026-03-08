Révéler votre épanouissement à travers l’Argile Gonnetot
Révéler votre épanouissement à travers l’Argile Gonnetot samedi 14 mars 2026.
Révéler votre épanouissement à travers l’Argile
Grand rue Gonnetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14
Agnès vous dévoile l’énergie des nombres qui porteront cette transformation dans votre vie
Annie vous accompagne dans le travail de l’argile pour donner naissance à votre épanouissement
MIEUX SE CONNAITRE EST LE PREMIER PAS VERS L’OUVERTURE DE VOTRE POTENTIEL .
Grand rue Gonnetot 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 03 34 53 info@presbytere-gonnetot.fr
English : Révéler votre épanouissement à travers l’Argile
