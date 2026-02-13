RÉVÉLEZ LES USINES A PARFUM !, Maison du Patrimoine, Grasse

RÉVÉLEZ LES USINES A PARFUM ! Jeudi 19 février, 11h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Ce parcours permet d’évoquer l’histoire de cette activité dont Grasse est la capitale mondiale et d’identifier les lieux de production de l’industrie de la parfumerie. Découvrez la vie du monde ouvrier et les techniques d’extraction des odeurs avce un guide conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire. Visite en extérieur uniquement.

RDV Maison du Patrimoine, 22 rue de l’Oratoire.

Renseignements et réservations par téléphone au 04 97 05 58 70 ou par mail à reservations.vah@ville-grasse.fr

Tarifs : 6 € par adulte, 3€ étudiant jusqu’à 26 ans, habitant de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (sur justificatif), demandeur d’emploi : 3 €, gratuit enfant de moins de 12 ans et détenteur de la Côte d’Azur Card.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la reconnaissance des « savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse ».

Maison du Patrimoine 22 rue de l’oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 97 05 58 70 https://www.ville-grasse.fr/maison-du-patrimoine-ville-dart-et-dhistoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 97 05 58 70 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.vah@ville-grasse.fr »}] [{« link »: « mailto:reservations.vah@ville-grasse.fr »}] La Maison du Patrimoine accueille des espaces d’expositions et d’ateliers pédagogiques : éléments essentiels de la médiation du Patrimoine. Vous y retrouverez l’ensemble du pôle médiation (guides conférenciers et administratifs), du pôle inventaire (Recherches sur les patrimoines mobilier, monumental et immatériel), un centre de documentation (ouvert sur réservation) et une présentation du réseau VPAH. Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30

Parkings conseillés : Cours Honoré Cresp, Notre-Dame des Fleurs / Martelly

Entrée libre – Point de vente – Accès pour les personnes à mobilité réduite – Boucles audio pour les malentendants

Fermé les Week-ends et jours fériés

