Révélez vos compétences et décrochez un emploi lors d’une journée sportive et innovante : Du Stade vers l’Emploi ! Andrézieux-Bouthéon – Agence ANDREZIEUX BOUTHEON Bonson

Révélez vos compétences et décrochez un emploi lors d’une journée sportive et innovante : Du Stade vers l’Emploi ! Mardi 18 novembre, 08h00 Andrézieux-Bouthéon – Agence ANDREZIEUX BOUTHEON Loire

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T15:30:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T15:30:00

Venez participer à une journée unique où sport et emploi se rencontrent ! Le « Stade Vers l’Emploi » est conçu pour vous permettre de rencontrer des employeurs et de démontrer vos compétences à travers des activités sportives ludiques douces et accessibles à tous sur le thème du badminton. Que vous soyez à la recherche d’un premier emploi, d’une reconversion professionnelle ou simplement curieux de découvrir de nouvelles opportunités, cet événement est fait pour vous. Rejoignez nous pour une expér

Andrézieux-Bouthéon – Agence ANDREZIEUX BOUTHEON 42160 Andrézieux-Bouthéon Bonson 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Venez participer à une journée unique où sport et emploi se rencontrent ! #TousMobilisés La semaine de l’industrie