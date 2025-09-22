Révélez votre éclat l’art des couleurs au service de votre confiance GRAND HOTEL Dax

Révélez votre éclat l’art des couleurs au service de votre confiance

GRAND HOTEL 1 rue de la source Dax Landes

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-22

Animation spéciale Les couleurs qui révèlent votre beauté

Et si vous découvrez enfin les couleurs qui vous mettent vraiment en valeur ?

Lors de cette animation unique, nous explorerons ensemble bien plus qu’une simple palette

Les couleurs qui illuminent votre teint et mettent vos yeux en valeur.

Des conseils en maquillage adaptés à votre carnation.

Des idées de coiffures qui subliment votre visage.

Le choix des accessoires et vêtements qui reflètent votre personnalité.

Parce que votre image, c’est un tout ! Cet atelier complet et interactif vous donnera des clés simples et pratiques pour révéler votre éclat naturel, gagner en assurance et vous sentir bien dans votre peau.

Femmes et hommes, chacun repartira avec des astuces personnalisées et un nouvel élan de confiance.

Un moment convivial, ludique et inspirant à ne pas manquer ! .

GRAND HOTEL 1 rue de la source Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 19 15 28 lisa.sirio@gmail.com

