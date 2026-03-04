Revenir au sauvage pour sauver l’humain ?, Théâtre Pitoëff, Genève

Revenir au sauvage pour sauver l’humain ? Vendredi 13 mars, 18h30 Théâtre Pitoëff

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T18:30:00+01:00 – 2026-03-13T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T18:30:00+01:00 – 2026-03-13T21:00:00+01:00

Le réensauvagement est aujourd’hui la démarche la plus radicale pour empêcher l’effondrement de la biodiversité et du vivant. Selon le WWF, 73% des populations d’espèces sauvages ont disparu entre 1970 et 2020. 48m2 de nature sont bétonnés par seconde en Europe et 271 sites naturels classés au patrimoine mondial de l’UNESCO se dégradent. Ce que les réensauvageur·euses proposent, c’est de montrer l’exemple. Sur de grands territoires en Europe, en Amérique ou en Asie, ils et elles restaurent une partie de ce que la faune et la flore ont perdu, tout en améliorant la vie des populations humaines. Par ailleurs, ils et elles vérifient scientifiquement les effets sur le climat, la biodiversité et la société. Le résultat est spectaculaire et si inspirant que la finance et la politique commencent à s’y intéresser.

Session ouverte par un message de Kris Tompkins, ex PDG de Patagonia.

Suivi d’une discussion animée par Fabrice Delaye & Serge Michel, journalistes, Heidi.news

Événement proposé par Heidi.news

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/programme/2026/event/revenir-au-sauvage-pour-sauver-lhumain/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

La sixième extinction de masse est d’origine humaine. Partout, scientifiques et passionné·es font plus que protéger la nature : ils et elles restaurent les écosystèmes en réintroduisant des espèces. Extinction de masse Écologie

DR