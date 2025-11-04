Revenir Haguenau

Revenir Haguenau mardi 4 novembre 2025.

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04 21:30:00

2025-11-04

Découvrez la nouvelle création de la compagnie Le Talon Rouge, créée dans le cadre de sa résidence au Relais Culturel Théâtre de Haguenau.

Lumière d’automne sur la méditerranée. Trois frères et sœurs, Thomas, Sophie et Vincent entrés dans l’âge adulte, reviennent sur le lieu de leur enfance la maison au bord de la mer. Ont-ils la même quête en pénétrant dans cet espace qui ne leur appartient plus ? Quels secrets traquent-ils ? Que taisent-ils ? Que revivent-ils, sous l’anodin, le visible, entre les mots et les silences échangés ? Ils rient, se disputent, violemment parfois, laissent jaillir ce qu’ils ont à l’intérieur, transgressent… jusqu’à nous mettre au pied du mur de l’inattendu. Une plongée dans la mémoire, dans l’innocence perdue, pour ralentir ou abolir le face à face avec le futur menaçant, et ce, à n’importe quel prix. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Discover the new creation by the Le Talon Rouge company, created as part of its residency at the Relais Culturel ? Théâtre de Haguenau.

German :

Entdecken Sie die neue Kreation der Theatergruppe Le Talon Rouge, die im Rahmen ihres Aufenthalts im Relais Culturel? Theater von Haguenau.

Italiano :

Scoprite la nuova creazione della compagnia Le Talon Rouge, realizzata nell’ambito della sua residenza presso il Relais Culturel ? Théâtre de Haguenau.

Espanol :

Descubra la nueva creación de la compañía Le Talon Rouge, creada en el marco de su residencia en el Relais Culturel ? Théâtre de Haguenau.

