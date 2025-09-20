« Revenir un jour » comédie par Les Baladins de Lanvezhon Pocé-les-Bois
« Revenir un jour » comédie par Les Baladins de Lanvezhon
Salle Multifonctions Pocé-les-Bois
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 20:30:00
2025-09-20
Plus de 10 ans ont passé depuis la séparation des « OneAgain4 « célèbre groupe à succès des années 2010.
Les membres de ce Girls&Boysband emblématique arriveront-ils à sauver leur amitié, tout en surmontant les différents défis qui les attendent pour revenir un jour sur scène ?
Comédie de Franck LE HEN par LES BALADINS DE LANVEZHON
Alex Arno VILLAIN
Chris Claire BARANGE
Jordan Julien QUESNEL
Stella Adeline CHANAT
Vanessa Gwenaëlle CARRÉE
20h30 à la salle multifonctions de Pocé-les-Bois
Tarif adulte 8€ / de 12 ans 5€
Réservation en ligne ou achat le jour de la représentation. .
Salle Multifonctions Pocé-les-Bois 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
