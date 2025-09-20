« Revenir un jour » comédie par Les Baladins de Lanvezhon Pocé-les-Bois

« Revenir un jour » comédie par Les Baladins de Lanvezhon

Salle Multifonctions Pocé-les-Bois Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Plus de 10 ans ont passé depuis la séparation des « OneAgain4 « célèbre groupe à succès des années 2010.

Les membres de ce Girls&Boysband emblématique arriveront-ils à sauver leur amitié, tout en surmontant les différents défis qui les attendent pour revenir un jour sur scène ?

Comédie de Franck LE HEN par LES BALADINS DE LANVEZHON

Alex Arno VILLAIN

Chris Claire BARANGE

Jordan Julien QUESNEL

Stella Adeline CHANAT

Vanessa Gwenaëlle CARRÉE

20h30 à la salle multifonctions de Pocé-les-Bois

Tarif adulte 8€ / de 12 ans 5€

Réservation en ligne ou achat le jour de la représentation. .

Salle Multifonctions Pocé-les-Bois 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

