Revenons à nos moutons Les enfants sur les pas de leurs ancêtres paysans

10 Rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-30

Pour une plongée au XIX ème siècle, suivez le Petit Théodore qui raconte son quotidien de jeune berger sur le causse

Exposition réalisée par le Pays d'Art et d'Histoire

Heures d'ouverture de la section Jeunesse et vitrines de la bibliothèque

Pour une plongée au XIX ème siècle, suivez le Petit Théodore qui raconte son quotidien de jeune berger sur le causse

Exposition réalisée par le Pays d'Art et d'Histoire

Heures d'ouverture de la section Jeunesse et vitrines de la bibliothèque

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10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

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English :

For a plunge into the 19th century, follow Petit Théodore as he recounts his daily life as a young shepherd on the causse

Exhibition produced by the Pays d'Art et d'Histoire

Opening hours of the Youth section and library display cases

L’événement Revenons à nos moutons Les enfants sur les pas de leurs ancêtres paysans Souillac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne