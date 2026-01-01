Rêver debout Carte blanche à Lydie Salvayre en discussion avec Danielle Perrot-Corpet Mucem Marseille 2e Arrondissement

Rêver debout Carte blanche à Lydie Salvayre en discussion avec Danielle Perrot-Corpet

Mercredi 28 janvier 2026 à partir de 19h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 19:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Toujours vaincu, toujours debout ridicules ou admirables, que nous disent les combats de don Quichotte contre les moulins à vent qui moulinent dans un monde qui ne tourne pas rond ? On rêvera debout du monde qu’on voudrait inventer.

Toujours vaincu, toujours debout ridicules ou admirables, que nous disent les combats de don Quichotte contre les moulins à vent qui moulinent dans un monde qui ne tourne pas rond ? On rêvera debout du monde qu’on voudrait inventer avec Lydie Salvayre et Danielle Perrot-Corpet



Lydie Salvayre suit une double carrière écrivaine reconnue, elle s’est aussi formée à l’université d’Aix Marseille en médecine et elle exerce la psychiatrie et la pédopsychiatrie à Bouc-Bel Air puis à Paris.



Figure majeure de la littérature contemporaine, elle obtient le prix Goncourt en 2014 pour son roman Pas pleurer (Editions du seuil).



En 2025, la publication de son dernier ouvrage, Autoportrait à l’encre noire (éditions Robert Laffont) est l’occasion de revenir sur une trajectoire personnelle qui fait de Quichotte l’un de ses compagnons de route. En 2021, dans Rêver Debout (éditions du Seuil), elle prend la défense du chevalier justicier dans un roman épistolaire adressé à Cervantès, pour lui reprocher tout le mal qu’il fait à son chevalier épris de justice un livre manifeste tout autant qu’un hommage vibrant aux utopies nécessaires qu’incarne ce héros universel.



Danielle Perrot-Corpet est professeur de littérature comparée à l’université Paris-Sorbonne partage avec Lydie Salvayre l’amour de Quichotte mais aussi de l’écrivain Georges Bernanos.



Spécialiste du roman (Europe, Amériques et aires francophones) des XXe-XXIe siècles, elle s’intéresse aux enjeux philosophiques et politiques de la fiction.



Dans son ouvrage Don Quichotte, figure du XXe siècle, Paris, Klincksieck, 2005) elle dresse le panorama des réceptions de Don Quichotte, dans la littérature mais aussi dans la réflexion politique, philosophique, religieuse et psychiatrique.



Elle est l’auteur de l’essai Redresser les torts de ce monde peut-on encore rire de don Quichotte ? dans le catalogue de l’exposition Don Quichotte, histoire de fou, histoire d’en rire (Mucem/Gallimard, 2025). .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Always defeated, always standing: ridiculous or admirable, what do Don Quixote?s battles against the windmills of a world that doesn?t go round tell us? We’ll be dreaming on our feet of the world we’d like to invent.

L’événement Rêver debout Carte blanche à Lydie Salvayre en discussion avec Danielle Perrot-Corpet Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille