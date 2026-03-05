RÊVER EN VRAI ATELIER COLORIAGE

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-03-28 2026-05-09 2026-05-30

Colorie et anime !

Associés les uns aux autres, les coloriages s’animent pour donner vie à un petit dessin animé !

Activité artistique pour les enfants de 6 à 10 ans

Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’atelier) .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Color and animate!

L’événement RÊVER EN VRAI ATELIER COLORIAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-02 par 34 PIERRESVIVES